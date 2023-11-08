14:02 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский врач-диетолог дала совет, как снизить тягу к сладкому
Белорусский врач-диетолог рассказала, что начать есть, если тянет на сладкое.
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Известный белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая на своей странице в соцсети TikTok дала совет, что есть по утрам, если постоянно тянет на сладкое.
По ее мнению, неудержимая потребность в сладком может сигнализировать о том, что в организме не хватает углеводов, а это значит, что завтрак «яйца и творог» надо заменить на завтрак «каши, но обычные, не быстрого приготовления» и два перекуса в виде фруктов.
«После этого вас обязательно отпустит. Если не хотите есть кашу на завтрак, перенесите ее на обед», — говорит Светлана Кашицкая.