15:01 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае на основе борщевика планируют производить лекарства
Для работы с такими проектами НОЦ создает новый фармацевтический кластер.
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Проблемой распространения борщевика Сосновского в Пермском крае планирует заняться Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Об этом на встрече с губернатором региона Дмитрием Махониным сообщил директор НОЦ Павел Илюшин.
По его словам, Центр планирует изучить возможность использования борщевика в качестве сырья для производства лекарства. «Мы будем смотреть на него не только с точки зрения утилизации при помощи каких-то новых агротехнологий, но и, в рамках того же фармкластера, как на сырье с целью создания на его основе новых лекарственных препаратов», — рассказал Павел Илюшин.
Для работы с такими проектами Центр намерен создать новый фармацевтический кластер совместно с Пермской государственной фармакадемии. Сейчас ведется активная работа по развитию кооперации с предприятиями Ярославской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Также НОЦ продолжает работать с компанией «Медисорб» над заключением контракта на исследование лекарственного препарата полного цикла.
Напомним, борщевик Сосновского в середине прошлого века пробовали использовать как кормовую культуру. В итоге он «одичал» — стал захватывать обочины дорог, пашни и даже скверы в селах и городах. Растение это небезопасно — из-за борщевика можно получить солнечный ожог, прикоснувшись к нему.