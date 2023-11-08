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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Парковку на площади 1905 года закроют с 10 по 12 ноября

Территория будет закрыта из-за проведения ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на несколько дней. Причиной для того послужило проведение ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Это будет последняя ярмарка этого сезона перед «зимними каникулами». Площадь закроют с 05:00 10 ноября до 19:00 12 ноября.

— Автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству, — рассказали в екатеринбургской мэрии.

В центре Екатеринбурга для горожан будут работать павильоны с различной продукцией. На ярмарке можно будет приобрести сувениры из дерева, декоративные подушки, теплая одежда, валенки, мочалки и мыло, мясную и молочную продукцию, сладости и многое другое.

Напомним, что уже 13 ноября на центральной площади города начнут устанавливать ледовый городок. В этом году он будет посвящен поэту Александру Пушкину.

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