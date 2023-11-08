13:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске медведи на Столбах впали в спячку
Рассказываем, можно ли встретить медведя на Столбах в Красноярске 2023.
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В национальном парке «Красноярские Столбы» медведи впали в спячку. Об этом рассказали в дирекции парка. Там отметили, что сотрудники провели масштабный рейд по всей территории нацпарка. Рассказываем, можно ли встретиться медведя на Столбах в Красноярске 2023.
Медведи на Столбах в Красноярске 2023.
Из-за косолапых в национальном парке пришлось в этом году закрывать так называемую особо охранную зону. Именно там гуляли мишки. Активность они проявили из-за слабого урожая кедрового ореха. Поспособствовала и теплая осень. Медведи впадают в спячку, когда на улице стабильный минус, а в этом году октябрь был одним из самых теплых в истории нашего региона. Вот косолапые и не торопились.
Сейчас следов пребывания медведей на Столбах не выявлено. Специалисты за несколько дней прочесали все тропы и не обнаружили косолапых. Запрет на посещение особой охранной зоны снимается.
Правда, для этого надо получить специальное разрешение в дирекции национального парка. Их выдают в отделе охраны. Для этого достаточно позвонить по следующему номеру телефона: 8−391−261−16−95.