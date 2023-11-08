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14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинские ученые начали печатать на 3D-принтере кровеносные сосуды

В ЧелГУ начали печатать сосуды человека на биопринтере.

Источник: пресс-служба ЧелГУ

В Челябинском госуниверситете начали печатать на 3D-биопринтере каркасы человеческих кровеносных сосудов.

Специальное устройство умеет собирать трехмерные модели из клеток и внеклеточного матрикса человека или животных. Модели органов создают для отработки технологии, научных исследований, обучения хирургов, а в будущем, если биопечать доведут до совершенства, — пересадки нуждающимся людям.

Как рассказали в пресс-службе университета, за основу изобретатель Антон Тростин взял модель принтера, разработанную пионером биопечати, американцем Адамом Фейнбергом. Ученым удалось изготовить с помощью принтера каркасы ушных раковин из биологически материалов. Печать сосудов — значительно более сложная задача.

Дело в том, что сосуды невелики по размеру, пусты внутри и имеют тонкие стенки. Важно добиться, чтобы каркас сосуда не схлопнулся в процессе создания. Справиться с этой задачей челябинцам помогла неоднократная переделка устройства подачи биоматериала в принтере.

— На данном этапе нам удалось напечатать каркас кровеносного сосуда, который в дальнейшем будет заселяться клетками в особом биореакторе, — рассказал аспирант биологического факультета ЧелГУ Антон Тростин. — По итогу мы планируем получить реальный кровеносный сосуд, который, как и остальные органы, созданные путем биопечати, обладает полной биосовместимостью за счет специально подобранной формы и использования клеток самого человека.

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