14:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Челябинские ученые начали печатать на 3D-принтере кровеносные сосуды
В ЧелГУ начали печатать сосуды человека на биопринтере.
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В Челябинском госуниверситете начали печатать на 3D-биопринтере каркасы человеческих кровеносных сосудов.
Специальное устройство умеет собирать трехмерные модели из клеток и внеклеточного матрикса человека или животных. Модели органов создают для отработки технологии, научных исследований, обучения хирургов, а в будущем, если биопечать доведут до совершенства, — пересадки нуждающимся людям.
Как рассказали в пресс-службе университета, за основу изобретатель Антон Тростин взял модель принтера, разработанную пионером биопечати, американцем Адамом Фейнбергом. Ученым удалось изготовить с помощью принтера каркасы ушных раковин из биологически материалов. Печать сосудов — значительно более сложная задача.
Дело в том, что сосуды невелики по размеру, пусты внутри и имеют тонкие стенки. Важно добиться, чтобы каркас сосуда не схлопнулся в процессе создания. Справиться с этой задачей челябинцам помогла неоднократная переделка устройства подачи биоматериала в принтере.
— На данном этапе нам удалось напечатать каркас кровеносного сосуда, который в дальнейшем будет заселяться клетками в особом биореакторе, — рассказал аспирант биологического факультета ЧелГУ Антон Тростин. — По итогу мы планируем получить реальный кровеносный сосуд, который, как и остальные органы, созданные путем биопечати, обладает полной биосовместимостью за счет специально подобранной формы и использования клеток самого человека.