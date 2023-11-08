На зимнем фестивале в Челябинске выберут лучший пельмень

Челябинцы и гости города, как и прежде, соберутся в парке, чтобы продегустировать пельмени от лучших производителей области, запастись продукцией к домашнему столу и поучаствовать в народных гуляниях.
Торговые ряды откроются уже в 10 часов. На ярмарке представят мясо, копчёности, сыры, мёд, а также изделия ручной работы, уральские сувениры, сладости и прочие вкусности к новогоднему столу. А в 12 часов на главной сцене парка Гагарина начнётся фольклорно-развлекательная программа. Для гостей праздника выступят лучшие народные коллективы Челябинской области.
— Каждый год мы стараемся сделать фестиваль лучше: привлечь новых участников и придумать интересную развлекательную программу, — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Главным событием гастрономического фестиваля станут конкурсы. На празднике выберут самые лучшие и самые вкусные пельмени в различных номинациях, одна из них — «Народный пельмень». Победителем в этой номинации станут пельмени, за которые проголосует наибольшее количество гостей фестиваля.
Напомним, фестивали в Челябинске случаются не только традиционные. Так, 8, 9 и 10 декабря на площадках кинокультурного центра «Победа» состоится URAL ASIAN FEST. Организаторы обещают сделать его не обычным гик-фестивалем, а чем-то большим. Поклонникам корейской культуры достанется целый день кей-попа, конкурс по Cover-dance, дорамы на большом экране и показ концерта BTS в Пусане. Праздник ждёт также любителей аниме, которые увидят премьеру последней картины Миядзаки, а поклонники Genshin Impact смогут поиграть в эту игру на большом экране.