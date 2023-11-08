Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
18:17 (мск), источник: Югополис

Тело известного футболиста обнаружили на пляже в Сочи

Коллеги Алексея Лесина назвали его смерть невосполнимой утратой.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Утром 6 ноября в районе сочинского пляжа «Чайка» обнаружили погибшего мужчину. Его тело вытащили из воды спасатели. Личность погибшего установлена — это 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин.

Ведется следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. На данный момент известно, что признаков совершения преступления на теле погибшего не обнаружили.

Алексей Лесин приехал в Сочи для участия во всероссийских соревнованиях. Смерть мужчины также подтвердил его отец Сергей Лесин. Он попросил всех, кому что-либо известно об обстоятельствах гибели футболиста, связаться с его семьей.

В министерстве физкультуры и спорта Чувашской Республики отметили, что Алексей Лесин был одним из самых ярких футболистов и тренеров региона.

Этим видом спорта он начал заниматься с шестилетнего возраста с подачи своего отца, также известного тренера. Талантливый молодой человек навсегда полюбил футбол и посвятил ему всю жизнь. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA, «Бомик».

Похороны Алексея Лесина пройдут 12 ноября в Чебоксарах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Володин: Детские пособия при досрочном выходе из декрета сохранят для российских мам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта