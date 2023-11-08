18:17 (мск), источник: Югополис
Тело известного футболиста обнаружили на пляже в Сочи
Коллеги Алексея Лесина назвали его смерть невосполнимой утратой.
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Утром 6 ноября в районе сочинского пляжа «Чайка» обнаружили погибшего мужчину. Его тело вытащили из воды спасатели. Личность погибшего установлена — это 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин.
Ведется следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. На данный момент известно, что признаков совершения преступления на теле погибшего не обнаружили.
Алексей Лесин приехал в Сочи для участия во всероссийских соревнованиях. Смерть мужчины также подтвердил его отец Сергей Лесин. Он попросил всех, кому что-либо известно об обстоятельствах гибели футболиста, связаться с его семьей.
В министерстве физкультуры и спорта Чувашской Республики отметили, что Алексей Лесин был одним из самых ярких футболистов и тренеров региона.
Этим видом спорта он начал заниматься с шестилетнего возраста с подачи своего отца, также известного тренера. Талантливый молодой человек навсегда полюбил футбол и посвятил ему всю жизнь. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA, «Бомик».
Похороны Алексея Лесина пройдут 12 ноября в Чебоксарах.