8 ноября, источник: Комсомольская правда
Резвится в снегу и пугает ворон: как сейчас живет белый медвежонок Айка после переезда из Ростова
Видео подросшего медвежонка Айки из Ростова показали московские зоологи.
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Повзрослевший медвежонок Айка вновь порадовала ростовчан. Правда, на этот раз не в живую, а в социальных сетях Ростовского зоопарка. Зоологи опубликовали видео, на котором показали, как родившейся на донской земле малышке живется в столице.
— Наша Айка стала настоящей звездой Московского зоопарка. Медвежонок, которая у нас играла в бассейне вместе с мамой, стала совсем взрослой, — написали в новом посте специалисты.
РЕЗВИТСЯ В ОКРУЖЕНИИ ВОРОН.
И вот на видео заметно подросшая Айка резвится у себя в вольере в окружении стаи ворон. Для белой медведицы даже соорудили большую снежную горку, подножье которой атаковали пернатые. Пока она карабкалась вверх, те вмиг разлетелись в разные стороны. Зрелище получилось очень эффектным — словно кадр из фильма.
Оказавшись на вершине, любимица ростовчан стала внимательно изучать снег, периодически роя его лапой. А потом и вовсе решила им полакомиться. После «сытного» перекуса пушистая красавица распласталась на снегу и грациозно скатилась с горки. А затем и вовсе удалилась в свою берлогу.
— Такая маленькая была. А уже размером с маму Комету. Айка, будь счастлива! — написали в комментариях дончане.
Других же возмутило большое количество ворон в вольере у белого мишки:
— Вороны, конечно, наглые. А Айка — лапушка.
Третьи просто ставили лайки.
К слову, один из подписчиков зоопарка там же поделился кадрами, которые снял на днях в Москве. На них Айка просто гуляет по вольеру — вальяжно бродит туда-сюда возле бассейна, а доходя до снежной горки подросший медвежонок мило трется о ледяную глыбу и встает на задние лапы.
— Мам, а Айка зарядку делает? — спрашивает за кадром маленький посетитель за стеклом вольера.
МОГЛА УЕХАТЬ В КАЗАХСТАН.
А ведь еще год назад ростовчане переживали за дальнейшую судьбу медвежонка. Малышке исполнилось два года, и наступила пора, когда ей нужно было начинать самостоятельную жизнь без родителей. Поэтому детеныш белых медведей-ростовчан Кометы и Айона должен была переехать в другой зоопарк.
Выбор пал на Казахстан. Но когда сотрудники зоопарка из Алма-Аты прислали видео с условиями, которые они подготовили для ростовской любимицы, это вызвало споры в соцсетях. Вольер был неплохой, вот только бассейн для донской красотки был слишком мал.
Вскоре стало известно, что белоснежную Айку отправят жить в Москву. В середине апреля любимицу отправили в столицу. Ее переезд организовали в рамках программы по сохранению белых медведей.
Весь долгий путь мишку сопровождали специалисты и врач. Айка быстро адаптировалась к новым условиям. Хотя первый месяц и провела на карантине, как того требовали правила.
Когда же Айка полностью освоилась на новом месте, привыкла к новому вольеру и бассейну, случилось непредвиденное. У животного в середине октября сильно заболел зуб. Она стала вялой и грустной. Пропал аппетит, изменилось и поведение. Сотрудники московского зоопарка пригласили ветврача-стоматолога, который посоветовал удалить причину боли.
Операцию пушистой пациентке проводили под наркозом. Пока шла операция медики следили за сердцебиением медведицы, капали в глаза капли и делали рентген челюсти. Но вскоре Айка быстро пошла на поправку. К ней почти сразу вернулся аппетит — и она снова начала активно плавать и играть со снежной горкой.