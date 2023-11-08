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18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В БФУ объяснили, почему снесут учебный корпус на Чернышевского

Здание в силу своих особенностей не подлежит реконструкции.

Корпус БФУ им. И. Канта на ул. Чернышевского, 56, не соответствует современным требованиям к обеспечению образовательного процесса. Его снесут. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Регулярно поступают коллективные обращения от студентов и преподавателей: узкие коридоры, небольшие помещения, отсутствие современной инфраструктуры (общие пространства, коворкинги, столовые). Здание в силу своих конструктивных особенностей не подлежит реконструкции, не представляет исторической ценности и не соответствует имиджу современного, инновационного и комфортного вуза».

сообщили в университете

Отмечается, что окончательное решение по демонтажу здания может быть принято «в перспективе нескольких лет».

План развития локации на Чернышевского, где будет базироваться Институт управления и территориального развития, включает в себя создание нового многофункционального студенческого пространства площадью 1600 кв. м, обновленную парковую зону, спортивную площадку и глубокую реконструкцию 700 квадратных метров чердачного пространства корпуса с часами. Там запланировано создание лофта для проектной деятельности.

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