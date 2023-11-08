17:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Второй «Метеор» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Его назвали «Капитаном Полуэктовым».
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Второй «Метеор» спустили на воду для прохождения испытаний в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Как отмечается, новый «Метеор» назвали «Капитаном Полуэктовым», в честь капитана экспериментальных судов на подводных крыльях Виктора Полуэктова.
Напомним, первый «Метеор 120-Р», названный именем Ростислава Алексеева, прибыл в Нижний Новгород после прохождения тестовых испытаний еще в сентябре. В этом году он вышел в первый рейс до Казани. В столицу Татарстана он отправился 21 октября.
В следующем году нижегородские «Метеоры» хотят запустить в Ярославль.