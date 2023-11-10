За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

4 ноября в Москве на ВДНХ начала работу выставка-форум «Россия», на которой Крым в числе 89 регионов страны представил на своем стенде главные 200 достижений региона за период его пребывания в составе РФ.
Информационный контент, в том числе видеопрезентации, а с ними — активности, мастер-классы и выступления специалистов разных областей меняются каждые 10 дней. В первую неделю гости успели впечатлиться многим и прежде всего — потрясающими видами крымской природы и крымскими винами, рассказала Ирина Кивико.
По ее словам, посетители крымского стенда очень интересовались не только достижениями республики, но и природной красотой Крыма. Многие еще не были на полуострове и удивлялись видеорядам, на которых появлялись, например, скалы Тарханкута, виды Судака и Керченских Генеральских пляжей. Люди не верили, что все это — Крым, сказала Кивико. «Все воспринимают Крым как Ялту и “Ласточкино гнездо”, — заметила она.
Вице-премьер отметила, что значимость этой выставки-форума в Москве трудно переоценить, хотя она и не преследует напрямую экономических целей.
Впереди «десятидневки» по здравоохранению, туризму и санаторно-курортной деятельности, крымской кухне, разнообразной фермерской продукции и другим направлениям.