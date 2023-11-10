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09:46 (мск), источник: РИА Крым

За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. За шампанскими винами из Крыма встают в очередь в Москве на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ, интерес к крымской винодельческой продукции очень большой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.

Источник: РИА "Новости"

4 ноября в Москве на ВДНХ начала работу выставка-форум «Россия», на которой Крым в числе 89 регионов страны представил на своем стенде главные 200 достижений региона за период его пребывания в составе РФ.

Информационный контент, в том числе видеопрезентации, а с ними — активности, мастер-классы и выступления специалистов разных областей меняются каждые 10 дней. В первую неделю гости успели впечатлиться многим и прежде всего — потрясающими видами крымской природы и крымскими винами, рассказала Ирина Кивико.

«В павильоне 48, он называется “Главвино”, представлена винодельческая продукция. Там были представлены заводы “Новый Свет”, “Коктебель”, “Массандра”, “Дом Захарьиных”. Мне было интересно: покупают или не покупают? Потому что там выставка-продажа. И я была приятно удивлена: достаточно много покупают. А за шампанским даже очередь образовалась. Была представлена полная линейка выпускаемых видов, и по своему вкусу каждый покупал».

поделилась впечатлениями Кивико

По ее словам, посетители крымского стенда очень интересовались не только достижениями республики, но и природной красотой Крыма. Многие еще не были на полуострове и удивлялись видеорядам, на которых появлялись, например, скалы Тарханкута, виды Судака и Керченских Генеральских пляжей. Люди не верили, что все это — Крым, сказала Кивико. «Все воспринимают Крым как Ялту и “Ласточкино гнездо”, — заметила она.

Вице-премьер отметила, что значимость этой выставки-форума в Москве трудно переоценить, хотя она и не преследует напрямую экономических целей.

«Это не экономическая выставка, о которой можно сказать, что заключено 10 контрактов на такую-то сумму. Это совершенно другое и о другом. Прежде всего, это выставка о людях и для людей — не для бизнеса. Здесь смысл показать, что мы, крымчане, очень любим Крым и хотим, чтобы все любили его так, как его любим мы».

заключила Кивико

Впереди «десятидневки» по здравоохранению, туризму и санаторно-курортной деятельности, крымской кухне, разнообразной фермерской продукции и другим направлениям.

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