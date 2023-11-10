00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября, которую называют Бабьей заступницей
Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу.
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Православная церковь 10 ноября вспоминает великомученицу Параскеву. В народе принято отмечать день Параскевы, день Параскевы Пятницы. Было и еще одно название — бабья заступница. Все дело в том, что святая считалась хранительницей семейного очага. К ней за помощью постоянно обращались замужние женщины.
Народные приметы на 10 ноября
Согласно приметам, Луна, в туманной дымке, предвещает, что погода испортится в скором времени. В том случае, если на деревьях иней, то это говорит про мороз. Вместе с тем туман в утреннее время указывает на потепление. Если к 10 ноября выпало мало снега, то весна будет ранней.
Что нельзя делать 10 ноября
Женщины в этот день не занимались рукоделием. Кроме того, запрещалось много смеяться. Предки верили, что потом придется много плакать. В день Параскевы старались не ходить в баню, а также купаться. Это грозило неприятностями. А еще не следует мыть полы.
Что можно делать 10 ноября
По традиции, молодые зятья 10 ноября всегда угощали тестя и тещу киселем. Кроме того, женщины устраивали так называемые льняные смотрины, когда показывали свои работы. Подобным образом он демонстрировали будущим женихам, какие они хозяйки.