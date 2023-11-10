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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске запретят парковку около ТЦ «Аркада»

Оставить там машину будет запрещено 11 ноября.

В Новосибирске 11 ноября запретят парковку около ТЦ «Аркада». Об этом сообщили в мэрии города.

— С 7 утра до 11 часов утра будет временно ограничена платная парковка на Красном проспекте, 25 у ТЦ «Аркада», — сообщили в муниципалитете. — Припарковаться можно будет на ближайших муниципальных парковках на улице Орджоникидзе, 18 или на Красном проспекте, 38.

В мэрии также напомнили, что оплачивать парковку можно онлайн.

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