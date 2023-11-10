07:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске запретят парковку около ТЦ «Аркада»
Оставить там машину будет запрещено 11 ноября.
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В Новосибирске 11 ноября запретят парковку около ТЦ «Аркада». Об этом сообщили в мэрии города.
— С 7 утра до 11 часов утра будет временно ограничена платная парковка на Красном проспекте, 25 у ТЦ «Аркада», — сообщили в муниципалитете. — Припарковаться можно будет на ближайших муниципальных парковках на улице Орджоникидзе, 18 или на Красном проспекте, 38.
В мэрии также напомнили, что оплачивать парковку можно онлайн.