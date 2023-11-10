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03:10 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Сотрудники мэрии Хабаровска участвуют в уборке снега

Снежный циклон с сильным ветром пришел в краевую столицу 7 ноября.

Источник: Пресс-служба мэрии Хабаровска

Сотрудники мэрии Хабаровска участвуют в уборке снега, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Напомним, снежный циклон с сильным ветром пришел в краевую столицу 7 ноября, городские улицы засыпало снежными сугробами.

«Депутаты Хабаровской городской думы совместно с администрацией города и муниципальными предприятиями борются с последствиями снежной стихии: чистим снег, убираем наледь. Мы вот очищаем подходы к центру социальной работы с населением “Содружество”, сюда за услугами приходят пожилые люди — ветераны, пенсионеры, по сугробам им добираться трудно», — рассказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Сообщается, что к уборке последствий снежного циклона присоединились все комитеты районов, а также общественники. Такая работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все последствия снегопада.

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