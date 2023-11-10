04:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «СКА-Нефтяник» всухую разгромил «Саяны»
Оборона соперников рассыпалась уже в первом периоде.
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» на старте Чемпионата России сезона 2023/24 одержал вторую подряд сухую победу. После свежего разгрома «Сибельмаша» дальневосточные «кабаны» не дали и малейшего шанса дебютантам турнира, команде «Саяны» из Абакана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В самом начале матча, уже на девятой минуте, слаженная командная работа хабаровчан принесла свои плоды. Первый гол в исполнении Туомаса Мяаття отправился в ворота «Саян». Заброшенный полузащитником мяч задал настроение на всю игру. После него в ворота соперников отправились еще четыре уверенных гола.
Уже после первого периода сомнений в исходе матча не было. Хабаровчан интересовал лишь итоговый счет на табло. И «СКА-Нефтяник» не разочаровал своих фанатов. К концу тайма мячи в ворота «Саян» отправлялись один за другим: на 46, 48 и 49 минутах. Игра завершилась уверенной победой «СКА-Нефтяника» со счетом 8:0.
— Наша задача — выходить и хорошо делать свою работу. В этом матче хорошо сыграли в обороне, не дали сопернику создать моменты. Команда играет, работали в центральной зоне, практически не выпускали противника из него зоны, — прокомментировал игру вратарь «СКА-Нефтяника» Лев Шишкин. Третий матч домашней серии «СКА-Нефтяник» проведет 12 ноября против команды «Мурман». Начало игры в 13:00.