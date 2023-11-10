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04:17 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре развеяли миф о симптомах гриппа

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску рассказали о том, какой миф есть о гриппе.

Источник: Freepik

Существует миф о том, что при гриппе не бывает заложенности носа. На самом деле это не так. В первые дни инфицирования гриппом отмечается закладывание носа, так как зараженные ткани отекают.

Спустя несколько дней образовывается насморк из-за бактерий, которые пользуются тем, что организм заболевшего ослаблен.

Ранее мы рассказывали о том, что существует миф, что после вакцинации от гриппа можно заболеть.

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