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07:35 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии пройдут сильные дожди и снег

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 10 ноября, днем ожидаются дожди, местами до сильных. Ветер южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +1…+6°.

11 ноября ночью дожди, днем небольшие дожди, местами со снегом. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −1…+4°, днем +1…+6°.

Во время загрузки произошла ошибка.
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