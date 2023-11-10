07:35 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии пройдут сильные дожди и снег
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
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Сегодня, 10 ноября, днем ожидаются дожди, местами до сильных. Ветер южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +1…+6°.
11 ноября ночью дожди, днем небольшие дожди, местами со снегом. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −1…+4°, днем +1…+6°.