05:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc
ВРИО главы Яйского района отказалась от кресла главы города
В октябре бывшего главы Яи заключили под стражу за использование служебных полномочий.
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Как сообщает администрация Яйского района, врио главы округа Марина Жалеева отказалась занимать пост главы.
«Рассмотрев личное заявление врио главы Яйского муниципального округа М. Д. Жалеевой, решил принять заявление о невозможности исполнения ей полномочий главы Яйского муниципального округа» — сказано в документе Совета народных депатутов Яи.
Временно исполняющим обязанности главы накануне назначили заместителя главы округа по АПК и безопасности Евгения Реймера.
Мы писали, что 48-летний бывший глава Яйского муниципального округа заключён под стражу. Его обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлёкшим тяжкие последствия.