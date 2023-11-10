09:46 (мск), источник: АиФ Омск
За октябрь в Омской области умерли почти 2 тысячи человек
Это в полтора раза больше, чем родилось.
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Главное государственно-правовое управление Омской области опубликовало ежемесячную статистику ЗАГСа — в ней представлено количество рождений, смертей, смен имени
Так, согласно отчёту, за октябрь в регионе умерло 1 964 человека (за первые 10 месяцев 2023 года эта цифра составляет 19 804 смерти). Это почти в 1,5 раза больше, чем родилось в Омской области за это же время — в октябре на свет появился 1 291 человек. Лидер по рождаемости среди муниципалитетов региона в прошлом месяце (не считая сам Омск) — Омский район, там родился 51 ребёнок. А больше всего скончалось человек за тот же период в Исилькульском районе — там ушло из жизни 52 омича.