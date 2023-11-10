08:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мокрый снег и потепление до +4 градусов ожидаются в выходные в Новосибирске
В Новосибирске на выходных будет теплая погода с осадками. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ночь на субботу, 11 ноября, будет 0, −2 градуса. Днем потеплеет до +1, +3 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 2−7 м/с. Днем местами ожидается небольшой мокрый снег.
В ночь на воскресенье, 12 ноября, ночью температура воздуха составит −1, +1 градус. Днем столбик термометра поднимется до +2, +4 градусов. Днем осадков не ожидается, а ночью будет мокрый снег.
В Новосибирской области в выходные воздух прогреется до +5, +6 градусов. Также будет порывистый ветер до 12 м/с.