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08:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мокрый снег и потепление до +4 градусов ожидаются в выходные в Новосибирске

В Новосибирске на выходных будет теплая погода с осадками. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

В ночь на субботу, 11 ноября, будет 0, −2 градуса. Днем потеплеет до +1, +3 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 2−7 м/с. Днем местами ожидается небольшой мокрый снег.

В ночь на воскресенье, 12 ноября, ночью температура воздуха составит −1, +1 градус. Днем столбик термометра поднимется до +2, +4 градусов. Днем осадков не ожидается, а ночью будет мокрый снег.

В Новосибирской области в выходные воздух прогреется до +5, +6 градусов. Также будет порывистый ветер до 12 м/с.

Во время загрузки произошла ошибка.
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