08:09 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Завершается первый этап строительства комплекса «Хехцир» в Хабаровске
Полностью достроить всесезонный международный спортивно-туристический комплекс «Хехцир» планируется к 2030 году.
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Завершается первый этап строительства горнолыжного комплекса «Хехцир» в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Готовность объекта оценили мэр краевой столицы Сергей Кравчук, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Отмечается, что в проекте предусмотрено создание 8 основных зон.
«На площадке 360 га есть возможность для строительства оздоровительных комплексов, отелей, ресторанов, частного жилья. В планах здесь также открыть краевую школу по горнолыжному спорту», — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Сейчас завершается первый этап реализации проекта. На него инвестором было направлено более 1 млрд рублей. Уже построены основные объекты: кресельная канатная дорога с подогревом сидений, верхняя и нижняя приводная станция канатной дороги, гараж парковки кресел, модульное здание проката, новая линия ЛЭП протяжностью 1,4 км, мощностью 10 кВ, проложены кабельные линии (питающие) от нижней до верхней станции протяженностью 1,3 км, горнолыжные трассы расширены до 50 метров и очищены от растительности.
Получить разрешение на эксплуатацию комплекса планируется уже в декабре этого года.
Полностью достроить всесезонный международный спортивно-туристический комплекс «Хехцир» планируется к 2030 году.