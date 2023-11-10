08:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске перекроют часть улицы Ленина с 17 ноября
Участок украсят к предстоящему Новому году.
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В Новосибирске перекроют участок улицы Ленина с 17 ноября по 1 февраля. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть. Его опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
Улицу снова собираются украсить к Новому году. Для этого перекроют участок от площади Ленина до улицы Советской.
Проезд будет недоступен для всех машин, кроме транспорта, который используют для подготовки к Новому году. Также ограничения не распространяются на автомобили медицинских, коммунальных и аварийных служб в случае неотложного вызова.
В ближайшие дни на участке установят специальные дорожные знаки, противотаранные устройства, бетонные блоги и турникеты.