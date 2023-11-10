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08:47 (мск), источник: ТК Город

В Иркутске после модернизации открыли школу № 31

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал в открытой после модернизации школе № 31 Иркутска. Вместе с мэром областного центра Русланом Болотовым он осмотрел обновлённые классы, помещения для занятий творчеством, музей, библиотечный центр и так далее. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Работы по обновлению школы № 31 вели с весны этого года по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования». Поэтапный капитальный ремонт здесь начали проводить с 2015 года. В этом году на ремонт учебного заведения направили 166 миллионов рублей. На эти деньги заменили полы, оконные блоки, внутреннюю отделку пищеблока, актового и спортивного залов, а также других помещений и кабинетов. Ещё 24,5 миллиона рублей направили на приобретение оборудования, мебели, спортинвентаря, компьютерной техники, освещение актового зала и так далее.

Весной мы побывали в этой школе вместе с нашими гостями — ребятами из Кировска Луганской Народной Республики, тогда здесь только готовились к большому капитальному ремонту по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». С удовольствием увидел сегодня, как изменилась ваша школа, — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к ученикам и педагогам. — Теперь у вас обновленное, соответствующее всем стандартам образовательное пространство, в котором будет интересно учиться, комфортно работать. Такие изменения стали возможны благодаря масштабному проекту, который мы реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина.

В настоящее время в школе № 31 Иркутска обучается более 960 детей в 39-ти классах.

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