08:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Ачинске полицейские разыскивают пропавшего 14-летнего школьника
Подросток пропал 9 ноября.
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В Ачинске ищут пропавшего 14-летнего школьника. По данным полиции и волонтёров, он ушёл из школы и не вернулся в городской Центр семьи, где живёт.
О пропаже ребёнка 9 ноября сообщил директор школы № 13, в которой учится пропавший. Сейчас парня ищут сотрудники полиции и волонтёры.
Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы. Был одет в чёрную шапку с помпоном, темно-синюю куртку с меховым капюшоном, темные штаны и чёрные сапоги дутыши. С собой он имел красный рюкзак.
Если вам известно местонахождение подростка, то сообщите об этом по телефонам:
дежурная часть полиции Ачинска — 8 391−519−70−02;
волонтёры — 8 950−99−66−066;
экстренные службы — «112».