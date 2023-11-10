Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

«Цифровая трансформация охватывает все области современной медицины. Но, пожалуй, наиболее ярко этот процесс проявляется в деятельности службы лучевой диагностики. Начиная с 2011 года она прошла в Москве огромный путь: количество проводимых исследований и возможности рентгенологов по анализу снимков увеличились в разы. Если раньше врачебное заключение по снимку приходилось ждать больше суток, то сейчас время подготовки протокола сократилось до одного часа. После этого он сразу попадает в электронную медкарту пациента», — написал Мэр Москвы.
Это стало результатом огромной системной работы. Модернизация службы лучевой диагностики началась в 2019 году с обновления и дооснащения материально-технической базы, замены устаревшего аналогового оборудования на современное. Сегодня более 90 процентов оборудования для проведения лучевой диагностики — цифровое, это свыше 2,3 тысячи единиц техники. Современные диагностические системы входят в стандарт оснащения не только стационаров, но и городских поликлиник.
Цифровое оборудование дало беспрецедентные возможности для организации единой облачной системы. В столице создали единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) — огромную информационную систему, к которой подключено все цифровое оборудование, рабочие места рентген-лаборантов и врачей-рентгенологов. За минувшие годы в нее загрузили 32,5 миллиона исследований, среди которых КТ, МРТ, флюорограммы, маммограммы, денситометрии и рентгеновские снимки. Их общий объем составляет 3,8 петабайта. Это стало основой для будущего повышения качества и скорости работы.
В 2020 году начал работу Московский референс-центр — центр компетенций городской службы лучевой диагностики.
«От разобщенных рентгенологов в отдельных поликлиниках, которые смотрели небольшое количество снимков, мы пришли к созданию мощного центра, сконцентрировавшего профессионалов с высоким уровнем компетенции, имеющих возможность всегда получить второе мнение. Впервые под одной крышей были собраны лучшие врачи-рентгенологи и разработаны единые стандарты и протоколы лучевой диагностики», — подчеркнул Сергей Собянин.
Централизация процесса значительно повысила скорость и качество исследований. Сегодня в референс-центре обрабатывается более 100 тысяч снимков еженедельно. В помощь рентгенологам заработал сервис по голосовому вводу заключений, который позволил сократить время описания снимков более чем на 20 процентов.
Благодаря цифровизации и централизации службы лучевой диагностики стал возможен главный прорыв — внедрение компьютерного зрения в лучевую диагностику. Преимущества новой технологии очевидны: искусственный интеллект работает в сотни раз быстрее, не устает, не теряет внимание и может обнаружить патологию на самой ранней стадии.
Столичные специалисты знали о том, что за рубежом проводятся эксперименты по использованию компьютерного зрения для анализа и описания лучевых снимков. Но все попытки купить готовую к применению систему оказались безрезультатными. На тот момент ее просто не существовало, в лучшем случае были прототипы и опытные образцы.
В 2018—2019 годах было принято решение создать собственную технологию компьютерного зрения. Наступившая пандемия коронавируса, хотя и заставила отложить некоторые планы, в то же время многократно ускорила эту работу.
«Массовая и, главное, успешная диагностика ковидной пневмонии сняла множество страхов и опасений относительно использования искусственного интеллекта. Нам осталось только масштабировать этот успех. Мы с нуля создали рынок отечественных ИИ-решений. И особым предметом гордости является то, что разработчики алгоритмов в основном российские компании, развитие которых поддерживает Москва», — отметил Сергей Собянин.
Сегодня в работе лучевой службы используется более 50 сервисов, действующих на основе технологии компьютерного зрения. Искусственный интеллект анализирует 90 процентов флюорографий, 75 процентов КТ грудной клетки, 67 процентов КТ головного мозга, 55 процентов рентгенографий органов грудной клетки. Он умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний, среди которых пневмония, рак легкого и молочной железы, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, гидроторакс.
По большому счету использование компьютерного зрения стало стандартом лучевой службы городского здравоохранения и даже вошло в тариф ОМС, что подтверждает качество работы искусственного интеллекта наравне с работой врача. Если раньше снимок должны были прочесть два врача, то теперь первый раз это делает ИИ, а итоговое заключение формирует на основе первого чтения один врач. С 2020 года искусственный интеллект помог московским рентгенологам проанализировать более 11 миллионов исследований.
Сегодня столица находится на рубеже новой революции в использовании искусственного интеллекта (ИИ). В стадии разработки, тестирования и практического внедрения находятся комплексные сервисы ИИ, которые умеют распознавать на одном снимке признаки сразу нескольких патологий, даже те, которые изначально не были целью обследования. Например, пациента направили на исследование с подозрением на пневмонию, а сервис, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки остеопороза.
Шесть таких комплексов уже активно работают. Они способны выявить на компьютерной томограмме грудной клетки до 10 патологий. Среди них новообразования надпочечников, рак легкого, легочная гипертензия, пневмония, остеопороз, аневризма грудного отдела аорты, гидроторакс, эмфизема легких, ишемическая болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.
На КТ органов брюшной полости комплексный сервис может распознать новообразования надпочечников, компрессионный перелом тел позвонков, аневризму брюшного отдела аорты, мочекаменную болезнь, новообразования печени и почек.
Кроме того, сегодня в столице тестируется новая модель работы компьютерного зрения — автономный (без участия человека) анализ отдельных видов двухмерных снимков, где на профилактических исследованиях не обнаружено ни малейших признаков патологии. Внедрение новой модели радикально изменит процесс описания снимков, направив внимание врача на более сложные исследования.
«Цифровая трансформация лучевой службы — хороший пример использования современных достижений науки для улучшения качества медицинской помощи москвичам. И одновременно это пример обеспечения технологического суверенитета нашей страны», — заключил Сергей Собянин.