Что будет с ценами на противовирусные препараты

«До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — уточнили в ведомстве.
На интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое продлевает решение о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, до 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на льготные лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями направят 63,2 миллиона рублей. 11 миллионов перераспределят на лечение коронавирусной инфекции. Также будет увеличено государственное задание на 31, 6 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов.