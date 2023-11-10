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09:42 (мск), источник: РИА Крым

Что будет с ценами на противовирусные препараты

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — уточнили в ведомстве.

На интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое продлевает решение о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, до 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на льготные лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями направят 63,2 миллиона рублей. 11 миллионов перераспределят на лечение коронавирусной инфекции. Также будет увеличено государственное задание на 31, 6 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов.

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