09:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сергей Кузнецов ограничил комментарии у себя в телеграм-канале
Комментировать посты по-прежнему можно, но теперь действует ряд правил.
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил в своём телеграм-канале, что отныне вводятся новые правила комментирования. Сообщения с нарушениями модераторы будут удалять, а систематическим нарушителям закроют доступ к каналу.
«Очень много конструктивных предложений и обращений. В оперативном режиме их отрабатываем, однако хочу отметить, что немало и беспредметных сообщений. Под некоторыми постами происходят целые беседы, обмен мнениями, которые даже не относятся к теме публикации. За этим потоком сообщений я и моя команда пропускаем важные обращения», — объясняет нововведения мэр.
Так, теперь комментарии будут открыты с 8 до 22 часов. Допускаются сообщения только по теме поста или конкретные обращения, запрещается материться, оскорблять честь и достоинство других людей, распространять их персональные данные, а также размещать рекламу и спам. Флудить нельзя, как и высказываться вне законодательства РФ.