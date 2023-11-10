10:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Мальчик из Ростова стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия»
Она открылась на ВДНХ в Москве в ноябре.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Семилетний житель Ростова-на-Дону Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия». Как рассказали организаторы мероприятия, именно юный дончанин выиграл двухдневную поездку в Санкт-Петербург с семьёй.
«Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве», — пояснили организаторы выставки.
Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в начале ноября, она будет работать вплоть до 12 апреля. Всего в ней принимают участие 89 регионов, 22 федеральных ведомств, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.
Ростовская область на выставке представила виртуальную «Битву комбайнов» и интерактивного «Красного коня».