11:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«После бомбежки?» — разбитые тротуары в районе Шепеткова взбудоражили горожан
В администрации Владивостока рассказали, что здесь произошло.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Руины вместо тротуаров появились на Шепеткова во Владивосткое после ремонтных работ. Дорожки для пешеходорв выглядят словно после бомбежки, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе администрации города рассказали, что же все-таки здесь случилось.
На кадрах, которыми делятся очевидцы в сети, можно увидеть, в насколько удручающем виде пребывают сейчас участки в районе улицы Шепеткова, предназначенные для пешеходов. Из-за разбитых тротуаров горожанам приходится буквально ходить по проезжей части. Фактически от тротуара осталось лишь одно название.
В мэрии Владивостока объяснили, что такое положение дел явилось следствием работы сотрудников «ВПЭС», которые устраняли множественные порывы теплосети. О сроках благоустройства пока нет данных. Выполнение работ по восстановлению участка зависит от температурного режима, позволит ли он в полной мере произвести ремонт — пока непонятно. Возможно, починить тротуар удастся только ближайшей весной.
«В любом случае подрядчик приведёт в порядок тротуар и бордюр», — заверили в администрации города.