10:54 (мск), источник: Новая Кубань
На поезда в Краснодар на новогодние праздники закончились места
В период новогодних каникул краевую столицу ожидает наплыв отдыхающих.
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Россияне раскупили почти все билеты в предпраздничные дни на поезда, следующие в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Согласно информации, размещенной на сайте РЖД 10 ноября, все билеты в Краснодар из Казани раскуплены начиная с 26 декабря, из Москвы и Санкт-Петербурга с 27 декабря. Эксперты отмечают в текущем году повышенный интерес туристов к отдыху в Краснодарском крае. Желающих, провести новогодние каникулы на Кубани, с каждым годом становится все больше.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новогодние туры на популярные курорты Краснодарского края подорожали в этом году на 40 процентов.