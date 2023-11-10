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10:54 (мск), источник: Новая Кубань

На поезда в Краснодар на новогодние праздники закончились места

В период новогодних каникул краевую столицу ожидает наплыв отдыхающих.

Источник: Новая Кубань

Россияне раскупили почти все билеты в предпраздничные дни на поезда, следующие в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Согласно информации, размещенной на сайте РЖД 10 ноября, все билеты в Краснодар из Казани раскуплены начиная с 26 декабря, из Москвы и Санкт-Петербурга с 27 декабря. Эксперты отмечают в текущем году повышенный интерес туристов к отдыху в Краснодарском крае. Желающих, провести новогодние каникулы на Кубани, с каждым годом становится все больше.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новогодние туры на популярные курорты Краснодарского края подорожали в этом году на 40 процентов.

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