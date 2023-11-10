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11:57 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В центре Волгограда 11 ноября пройдет фестиваль гречки

В субботу волгоградцы смогут попробовать гречку и чай из самовара.

В субботу, 11 ноября, в Центральном парке культуры и отдыха устроят фестиваль гречки. Для гостей парка приготовят несколько видов каши, в том числе солдатскую, с грибами и цукатами.

Как сообщили в дирекции парка, организаторы фестиваля готовятся раздать 300 порций гречневой каши. Начало мероприятия запланировано на 13.00 11 ноября.

Кроме того, волгоградцев будут угощать чаем из самовара. В субботу горожан ждут и другие активности в центре Волгограда.

Напомним, 6 ноября в парке прошел фестиваль шашлыка и кофе. Горожане увидели мастер-классы по кофейной живописи и выступления творческих коллективов.

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