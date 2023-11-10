В Башкирии открыли три новые пещеры

Известно, что обследование новых пещер провели члены местного Иглинского отделения РГО совместно со спелеологами клуба «ГИПС». Члены экспедиции составили полное описание и топографический план всех найденных пещер, затем зарегистрировали их в федерации спелеологии и спелеотуризма Республики Башкортостан, получив официальное свидетельство.
Напомним, ранее стало известно, что новую подводную пещеру обнаружили в источнике Кургазак. Обнаружить их помогли карпы кои, которых сотрудники санатория выпускали в воду. Рыбы бесследно исчезали. Тогда работники лечебницы обратились в РГО с просьбой исследовать дно источника. Так была найдена новая пещера, писал «Башинформ».