Госкомитет Башкирии по ЧС сделал важное объявление для рыбаков

«Многие рыбаки выходят на воду, однако сейчас это особенно опасно и может привести к трагедии. К сожалению, на прошлой неделе произошло уже три инцидента, в результате одного из них на Павловском водохранилище в Караидельском районе погиб рыбак. К счастью, еще троих удалось спасти, когда в Уфе и Уфимском районе перевернулась лодка. Очевидцы поблизости смогли своевременно оказать помощь», — сказал Кирилл Первов.
Гость студии напомнил о правилах безопасности на воде. Запрещено выходить на водоемы в ветреную погоду и в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо проверять плавательное средство и не перегружать его, а также взять с собой спасательные жилеты. Особое внимание нужно уделять детям, рассказав им об опасности прогулок по льду, и не оставлять их вблизи водных мест без присмотра.
Как напомнил эксперт, в республике действует 57 автоматизированных постов для гидромониторинга — 54 на реках и три на водохранилищах. Каждый оснащен датчиком и камерой видеонаблюдения, которые отслеживают все изменения. Если уровень воды резко изменится — система отправит сигнал, который увидят диспетчеры, подчеркнул Первов.
Ранее в Татарстане пропали без вести двое рыбаков из Башкирии, передавало ИА «Башинформ».