12:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Власти Ростова отказались назвать адреса девяти готовых убежищ
Распространение информации о них не предусмотрено нормативными актами.
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Администрация донской столицы отказалась назвать адреса девяти «полностью готовых» помещений, которые власти подготовили для использования как убежищ. Об этом сообщает сетевое издание 161.RU со ссылкой на ответ чиновников Ростова.
«В соответствии с п. 3 “Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны”, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 “О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны”, убежища на территории города созданы для укрытия наибольших работающих смен организаций, отнесенных к категории гражданской обороны, в связи с чем распространение информации об их месторасположении (как и данных о категорированных организациях) среди населения не предусмотрено», — уточняется в ответе властей.
О том, что девять помещений готовы для этих целей ранее на заседании городской думы рассказал заместитель сити-менеджера по гражданской обороне Алексей Потешкин. Он уточнил, что каких-то неготовых помещений просто нет.
Также чиновник рассказал о 2182 заглубленных помещениях, которые поставлены на учёт. Суммарно они смогут вместить 2,3 млн человек — это больше, чем официально проживает в донской столице.