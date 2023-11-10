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11:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке презентовали образовательную платформу Сферум

Благодаря трансляции в режиме реального времени к открытому уроку подключились школы со всего Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

В гимназии номер № 1 Владивостока прошла презентация российской образовательной платформы Сферум (6+) при поддержке Минцифры и Приморского краевого института развития образования. Благодаря трансляции в режиме реального времени к открытому уроку подключились школы со всего региона.

Открыл урок замминистра цифрового развития и связи Приморского края Игорь Виткалов, а проректор ПК ИРО Вячеслав Яглинский рассказал о преимуществах платформы.

Сферум был разработан специально для образовательной среды и призван развивать качество образования в России.

По словам Вячеслав Яглинского, Сферум вобрал в себя самые востребованные функции существующих мессенджеров и имеет ряд преимуществ для общения, получения и обмена информации в сфере образования. Кроме того, другие платформы могут быть заблокированы по решению контролирующих органов в случае нарушения законодательства РФ.

Почему стоит переходить на Сферум?

Для входа в Сферум не требуется регистрация, если у пользователя уже есть VK ID.

Платформа является полностью бесплатным аналогом Zoom (12+), без ограничений по времени и количеству участников.

Сферум — это не только мессенджер. Это часть цифровой образовательной среды и экосистемы, создаваемой Министерством просвещения России. В одном решении собраны чаты и видеоконференции, доступ к дневнику и верифицированному контенту, возможность общения всех участников образовательного процесса.

Кроме того, при поддержке государства Сферум обеспечивает информационную безопасность учеников и преподавателей, а также доступ к электронным документам учащихся, таким образом открывая возможности для включения в процесс обучения родителей учащихся.

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