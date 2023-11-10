11:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке презентовали образовательную платформу Сферум
Благодаря трансляции в режиме реального времени к открытому уроку подключились школы со всего Приморского края.
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В гимназии номер № 1 Владивостока прошла презентация российской образовательной платформы Сферум (6+) при поддержке Минцифры и Приморского краевого института развития образования. Благодаря трансляции в режиме реального времени к открытому уроку подключились школы со всего региона.
Открыл урок замминистра цифрового развития и связи Приморского края Игорь Виткалов, а проректор ПК ИРО Вячеслав Яглинский рассказал о преимуществах платформы.
Сферум был разработан специально для образовательной среды и призван развивать качество образования в России.
По словам Вячеслав Яглинского, Сферум вобрал в себя самые востребованные функции существующих мессенджеров и имеет ряд преимуществ для общения, получения и обмена информации в сфере образования. Кроме того, другие платформы могут быть заблокированы по решению контролирующих органов в случае нарушения законодательства РФ.
Почему стоит переходить на Сферум?
Для входа в Сферум не требуется регистрация, если у пользователя уже есть VK ID.
Платформа является полностью бесплатным аналогом Zoom (12+), без ограничений по времени и количеству участников.
Сферум — это не только мессенджер. Это часть цифровой образовательной среды и экосистемы, создаваемой Министерством просвещения России. В одном решении собраны чаты и видеоконференции, доступ к дневнику и верифицированному контенту, возможность общения всех участников образовательного процесса.
Кроме того, при поддержке государства Сферум обеспечивает информационную безопасность учеников и преподавателей, а также доступ к электронным документам учащихся, таким образом открывая возможности для включения в процесс обучения родителей учащихся.