12:32 (мск), источник: Татарстан 24
На Татарстан надвигаются дожди, мокрый снег и сильный ветер
Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
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10 ноября в Татарстане из-за циклона и его атмосферных фронтов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Небо над регионом будет облачным. По всему Татарстану будут идти дожди, а местами, включая столицу республики, сильные. В дневное время в отдельных районах также вероятен мокрый снег.
Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Также он будет усиливаться порывами до 15−18 м/с, отмечают синоптики. Температура воздуха днем составит по Татарстану от 4 до 9 градусов тепла.
Ранее мы писали, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев представил прогноз на предстоящую зиму. Согласно актуальному долгосрочному прогнозу, декабрь будет холоднее климатической нормы, январь ожидается близким к норме, а февраль будет теплее.