Главное
Главные новости недели
12:32 (мск), источник: Татарстан 24

На Татарстан надвигаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: ИА Татар-информ

10 ноября в Татарстане из-за циклона и его атмосферных фронтов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным. По всему Татарстану будут идти дожди, а местами, включая столицу республики, сильные. В дневное время в отдельных районах также вероятен мокрый снег.

Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Также он будет усиливаться порывами до 15−18 м/с, отмечают синоптики. Температура воздуха днем составит по Татарстану от 4 до 9 градусов тепла.

Ранее мы писали, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев представил прогноз на предстоящую зиму. Согласно актуальному долгосрочному прогнозу, декабрь будет холоднее климатической нормы, январь ожидается близким к норме, а февраль будет теплее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минниханов встретился с руководителем ФАС России Максимом Шаскольским
Раис РТ вручил ректору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого премию им. Туполева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта