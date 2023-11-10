13:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным ведомства, днем 11 ноября местами по региону ожидается сильный ветер до 18 м/с.
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При сильном ветре не стоит прятаться возле недостроенных зданий, деревьев и рекламных щитов. Также опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Завтра в республике ожидается небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Температура воздуха ночью и днем 0…+5°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1−2 км.