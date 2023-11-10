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13:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным ведомства, днем 11 ноября местами по региону ожидается сильный ветер до 18 м/с.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

При сильном ветре не стоит прятаться возле недостроенных зданий, деревьев и рекламных щитов. Также опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Завтра в республике ожидается небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Температура воздуха ночью и днем 0…+5°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1−2 км.

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