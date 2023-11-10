13:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Сегодня и завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
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Проверки направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание уделят пресечению управления автомобилем пьяными водителями, а также проверят правильность перевозки детей-пассажиров.