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17:51 (мск), источник: Фонтанка

Уже сейчас в Италии рождается то, что изменит погоду в Петербурге. Готовьтесь к похолоданию и снегу

В Петербурге на следующей неделе ожидаются похолодание и снег.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Фонтанка.ру

Впереди выходные дни и ветер перемен, который принесет в наш регион другой характер погоды. Об этом 10 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сейчас над севером Италии формируется атмосферная волна, которая скоро разовьется в обширный циклон и начнет двигаться в нашу сторону.

«Проходя через территорию Украины, затем Центрального района, этот циклон вынесет много осадков на Северо-Запад. Одновременно циклон будет закачивать к нам с севера холодную воздушную массу».

рассказывает Колесов

Показатель перемен — ветер. Уже ночью в воскресенье он сменит направление с южного на восточное, в воскресенье днем усилится до 7−12 м/с, а затем ещё повернет — на северо-восточное и северное направление. За ним придёт снег.

«Зона осадков приблизится к Ленинградской области только вечером в воскресенье, а вот в ночь на 13 ноября осадки будут наблюдаться уже с мокрым снегом. С дальнейшим похолоданием осадки будут не только в виде мокрого снега, но и снега».

отмечает Колесов

Впрочем, много осадков быть не должно, потому что затем ожидается антициклон. Он принесёт похолодание. Если в воскресенье будет еще тепло (плюс 4−6 градусов), то в понедельник плюс 1−4, а затем 0 и минус.

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