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15:10 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны. Первый случай мы зарегистрировали 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Попова также отметила, что 15% случаев заболеваний ковидом в мире, по данным экспертов, вызываются вариантом «пирола». За период наблюдений, начиная с апреля, «пирола» пока не стала превалирующим штаммом в мире, в РФ зафиксировано всего 10 случаев — в Москве и Санкт-Петербурге, добавила она.

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