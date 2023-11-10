Попова заявила, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны. Первый случай мы зарегистрировали 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
Попова также отметила, что 15% случаев заболеваний ковидом в мире, по данным экспертов, вызываются вариантом «пирола». За период наблюдений, начиная с апреля, «пирола» пока не стала превалирующим штаммом в мире, в РФ зафиксировано всего 10 случаев — в Москве и Санкт-Петербурге, добавила она.