14:17 (мск), источник: ИА Башинформ
Жилые дома в Уфе остались без воды
В Уфе жилые дома и организации остались без воды из-за коммунальной аварии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как информирует столичный «Водоканал», речь идет о зданиях на Комсомольской, 141, 143, 143/1, 145, 147, 149/1, 153 и 153/1.
Причиной временных неудобств стала утечка из земли. Для устранения последствий специалистам пришлось отключить 100-миллиметровый трубопровод.