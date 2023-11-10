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14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Жилые дома в Уфе остались без воды

В Уфе жилые дома и организации остались без воды из-за коммунальной аварии.

Источник: «Уфаводоканал»

Как информирует столичный «Водоканал», речь идет о зданиях на Комсомольской, 141, 143, 143/1, 145, 147, 149/1, 153 и 153/1.

Причиной временных неудобств стала утечка из земли. Для устранения последствий специалистам пришлось отключить 100-миллиметровый трубопровод.

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