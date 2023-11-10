14:30 (мск), источник: Om1.ru
В Омске пройдут концерты «Отпетых мошенников», «Премьер-министра» и «Динамита»
Группы споют на тематических домашних матчах «Авангарда».
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В Омске начинается серия домашних матчей «Авангарда». Игры пройдут 12, 14 и 17 ноября. Матчи состоятся в тематике «2000-е». Для создания атмосферы и настроения нулевых на ледовой арене выступят группы «Отпетые мошенники», «Премьер-министр» и «Динамит».
«На 12 ноября билетов почти не осталось», — рассказали в официальном телеграм-канале омского «Авангарда».
Напомним, что до этого домашние матчи проходили в рок-стиле.