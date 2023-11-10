Новую хоккейную коробку в Челябинске открыл советский вратарь Владислав Третьяк

Торжественное открытие прошло сегодня, 10 ноября. Новую хоккейную коробку установили в Металлургическом районе в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительства спортивной инфраструктуры в регионах России.
Хоккейный корт построен букмекерской компанией «Лига Ставок» и благотворительным фондом «Созвездие Добра» при содействии Федерации хоккея России на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, на улице Трудовая, 35а. Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский также приехал на открытие.
Главным гостем торжественного события стал президент Федерации хоккея России, голкипер сборной СССР, трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк.
— Для чего мы всё это делаем? А для того, чтобы воспитывать молодёжь, чтобы новое поколение наших россиян было здоровым и крепким. Чтобы через спорт дети были мужественными, чтобы они были патриотами своей страны, — поделился Владислав Третьяк. — Большое спасибо руководству Челябинской области и всем, кто сегодня принимает участие в оздоровлении нашей нации. Какую бы профессию мальчишки и девчонки ни выбрали, для этого нужно здоровье. А жизнь — это соревнование, это испытание. Через спорт вы можете достичь очень многого.
Владислав Третьяк подчеркнул, что сборная Советского Союза даже мечтать не могла о таких условиях, а сегодня у ребят есть возможность для комфортных занятий спортом.
Детям также вручили приятный подарок — шайбы, подписанные знаменитыми хоккеистами, и джерси сборной России по хоккею с автографом Владислава Третьяка.
В открытии хоккейной коробки также принял участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
— Я надеюсь, что после того, как вы здесь будете заниматься разными видами спорта, у вас будут лучшие результаты, — прокомментировал Вадим Евдокимов. — Мы ждём ваши команды для участия в городских, областных, российских и даже международных соревнованиях.
На открытии выступил заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль танца «Ералаш».
Ранее в Челябинске спортивная школа по пулевой стрельбе получила новый инвентарь. Теперь у спортсменов есть новые мишени и пневматические пули.