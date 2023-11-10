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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Одностороннее движение могут ввести в центре Самары

Власти Самары сообщили о планах по вводу одностороннего движения в старом городе.

Источник: Комсомольская правда

В центре Самары могут ввести одностороннее движение. Такие планы обозначены в муниципальной программе по сохранению и развитию исторического поселения на 2024−2028 годы.

— Предлагается разработать проекты организации дорожного движения и впоследствии изменить действующую схему, предусмотрев развитие пешеходных зон. Также планируется рассмотреть вопрос о введении одностороннего движения на отдельных участках дорог, — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Самары.

В рамках работ по сохранению и развитию исторического поселения центр города могут затронуть и другие изменения. К примеру, там хотят обустроить новые парковки, в том числе платные; отремонтировать трамвайные пути; запустить ретро-трамвай и привести к единому стилю все остановки общественного транспорта.

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