15:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Одностороннее движение могут ввести в центре Самары
Власти Самары сообщили о планах по вводу одностороннего движения в старом городе.
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В центре Самары могут ввести одностороннее движение. Такие планы обозначены в муниципальной программе по сохранению и развитию исторического поселения на 2024−2028 годы.
— Предлагается разработать проекты организации дорожного движения и впоследствии изменить действующую схему, предусмотрев развитие пешеходных зон. Также планируется рассмотреть вопрос о введении одностороннего движения на отдельных участках дорог, — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Самары.
В рамках работ по сохранению и развитию исторического поселения центр города могут затронуть и другие изменения. К примеру, там хотят обустроить новые парковки, в том числе платные; отремонтировать трамвайные пути; запустить ретро-трамвай и привести к единому стилю все остановки общественного транспорта.