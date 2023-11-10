На страже закона: в Уфе чествовали сотрудников органов внутренних дел России

В здании министерства состоялось чествование тех, кто днем и ночью сражается с преступностью, самоотверженно стоит на страже закона.
Перед присутствующими в зале выступил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
«От имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, от имени правительства республики поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы добросовестно исполняете свой служебный долг, мужественно защищаете государственные интересы, жизнь и здоровье людей. Многие из вас и сейчас в свой профессиональный праздник находятся на дежурстве, надежно стоят на страже правопорядка. Вы всегда готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы пресечь правонарушение, обезвредить преступника, помочь людям, — сказал премьер-министр. — Конечно, самые теплые поздравления и пожелания здоровья ветеранам. Вы самоотверженно боролись с преступностью, а сейчас щедро делитесь бесценным опытом с молодыми сотрудниками».
Андрей Назаров подчеркнул, что за последние годы в Башкортостане многое сделано для укрепления законности и правопорядка в части совершенствования законодательства, повышения эффективности правоприменения и укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.
«Только за 9 месяцев этого года вами раскрыто более 20 тысяч преступлений, включая свыше 4 тысяч тяжких и особо тяжких. Вы действенно противодействуете организованной преступности — 390 преступлений, совершенных участниками ОПГ, наркоторговле — 2363 факта сбыта наркотиков, коррупции — выявлено 1159 преступлений», — привел данные премьер-министр правительства РБ.
Андрей Назаров подчеркнул успехи в профилактике преступлений среди несовершеннолетних, число которых снизилось на 11%. На 9% уменьшилось количество погибших в ДТП, в том числе благодаря продуктивной работе в части снижения аварийности на дорогах, повышения ответственности и культуры вождения автомобилистов.
«В целом, правительство республики оказывает содействие в решении правоохранительных задач. В рамках госпрограммы приобретаются системы фиксации правонарушений, специальное оборудование для центра противодействия экстремизму, укрепляется материально-техническая база управления по контролю за оборотом наркотиков, закупаются новые автомобили для дорожно-патрульной службы. К 100-летию со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции мы предусмотрели финансирование для вознаграждения победителей конкурсов профессионального мастерства», — отметил глава кабинета министров.
В знак признания успехов в укреплении законности и обеспечении правопорядка премьер-министр вручил 13 участникам мероприятия высшие республиканские награды, в том числе ордена и медали генерала Шаймуратова, почетное звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан», почетные грамоты и благодарности Главы Башкортостана.
Министр внутренних дел Башкортостана генерал-майор полиции Александр Прядко отметил, что на протяжении многих десятилетий сегодняшний праздник является важнейшей датой для всех сотрудников органов внутренних дел РФ.
«В этот торжественный день каждый из нас испытывает чувство гордости, осознает общественную значимость избранной профессии. Именно нам доверено защищать главные ценности, права и свободы наших граждан, — сказал министр. — Благоприятная динамика правоохранительной деятельности — это результат эффективного взаимодействия всех силовых, правоохранительных, специальных служб нашего региона, исполнительной и законодательной власти, общественности».
Александр Прядко выразил особые слова благодарности Главе РБ Радию Хабирову, премьер-министру правительства РБ Андрею Назарову, Госсобранию РБ за всестороннюю поддержку в решении вопросов, от которых напрямую зависит эффективность общего дела.
«Уверен, что совместными усилиями, основанными на уважении и взаимопомощи, мы сможем в полной мере обеспечить безопасность жителей региона. Лучшие традиции службы в полиции закладывались многими поколениями наших предшественников. И в этот день особые теплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам. Проделанная вами работа — это наш бесценный опыт. Ваша служба — это наша история, — подытожил министр. — Обращаясь к действующим сотрудникам полиции, искренне хочу поблагодарить за проделанную работу. Впереди нас ждет немало новых сложных задач. Самой объективной оценкой для нас будет доверие граждан, доверие к министерству в целом и к каждому конкретному сотруднику, в частности».
Торжественное мероприятие сопровождалось вручением наград особо отличившимся сотрудникам ведомства. Официальная часть продолжилась праздничным концертом.
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