17:37 (мск), источник: Время
Организацию дорожного движения изменили в Верхних Печерах
Еще один городской перекресток удалось «разгрузить».
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Разметку изменили около подъездов к перекрестку на улице Родионова в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
«За счет этого на улице Бринского организовали еще одну полноценную полосу для левого поворота на улицу Родионова. Также полноценная полоса выделена для проезда в прямом направлении на улицу Лысогорскую», — пояснил мэр.
Кроме того, на этом участке были установлены новые современные светодиодные светофоры с измененным режимом работы. Это должно помочь избавиться от еще одной конфликтной точки перекрестка. Теперь водители, пересекающие Родионова со стороны Лысогорской, не будут создавать помех для поворачивающих налево с улицы Бринского на Родионова.
По словам Шалабаева, изменения «коснулись и перекрестка Бринского — Верхне-Печерской».
«При подъезде к нему со стороны Верхне-Печёрской проезжую часть расширили до двух полноценных полос. И что важно — обеспечили подходы к перекрёстку для пешеходов».
Сейчас специалисты мониторят изменения дорожной ситуации. Предполагается, что нововведения решат вопрос с пробками и аварийностью.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приостановлено движение на участке улицы Пожарского.