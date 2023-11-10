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17:37 (мск), источник: Время

Организацию дорожного движения изменили в Верхних Печерах

Еще один городской перекресток удалось «разгрузить».

Источник: Время

Разметку изменили около подъездов к перекрестку на улице Родионова в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

«За счет этого на улице Бринского организовали еще одну полноценную полосу для левого поворота на улицу Родионова. Также полноценная полоса выделена для проезда в прямом направлении на улицу Лысогорскую», — пояснил мэр.

Кроме того, на этом участке были установлены новые современные светодиодные светофоры с измененным режимом работы. Это должно помочь избавиться от еще одной конфликтной точки перекрестка. Теперь водители, пересекающие Родионова со стороны Лысогорской, не будут создавать помех для поворачивающих налево с улицы Бринского на Родионова.

По словам Шалабаева, изменения «коснулись и перекрестка Бринского — Верхне-Печерской».

«При подъезде к нему со стороны Верхне-Печёрской проезжую часть расширили до двух полноценных полос. И что важно — обеспечили подходы к перекрёстку для пешеходов».

добавил он

Сейчас специалисты мониторят изменения дорожной ситуации. Предполагается, что нововведения решат вопрос с пробками и аварийностью.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приостановлено движение на участке улицы Пожарского.

Во время загрузки произошла ошибка.
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