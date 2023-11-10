На выставке-форуме «Россия» состоялась космическая свадьба

«Вся наша жизнь связана с космосом. Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — рассказала Алена Андрейченко. «Свадьба прошла даже лучше, чем мы планировали. Организаторы хотели подарить нам подарок, сделать сюрприз — у них это получилось», — добавил ее супруг Александр Андрейченко.
Гостями церемонии бракосочетания стали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.
Частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на российском автомобиле AURUS, разработанном коллективом Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», во время которой молодожены увидели основные достопримечательности выставки «Россия». Кроме того, Александру и Алене Андрейченко для отдыха после свадьбы предоставили номер в партнерском отеле, а Комитет по туризму города Москвы организовал для молодой семьи экскурсию по столице.
«Сегодня у нас проходит первая свадьба из цикла подобных торжественных мероприятий, которые состоятся на площадке нашей Выставки. Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодожёнов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России», — сказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”» Анастасия Звягина. Она сообщила, что за время проведения Выставки пройдет более 40 свадеб.
«Мы очень надеемся, что люди будут знакомиться на нашей Выставке, а к ее завершению, может быть, проведем свадьбу тех, кто познакомился на ней», — выразила надежду Анастасия Звягина.
«Очень почетно и ответственно стать частью мероприятия такого масштаба. Сегодня мы приняли участие в первой официальной регистрации брака на Выставке “Россия”. Обменяться кольцами Александру и Алене посчастливилось в историческом павильоне, в котором столичные ЗАГСы с 2021 года проводят выездные торжественные церемонии в рамках проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья”. Центр “Космонавтика и авиация” часто выбирают пары, которые хотят провести тематическую регистрацию. А сегодня мы впервые наблюдали бракосочетание с участием космонавта», — рассказала начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.