17:42 (мск), источник: Клопс.ru
В «Калининградтеплосети» рассказали, что будет с тарифами на отопление в 2024 году
За год цены на уголь и мазут заметно выросли.
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Цены на уголь и мазут за год заметно поднялись, это спровоцирует небольшой рост тарифов на отопление. Такой прогноз сделал директор МП «Калининградтеплосеть» Максим Федосеев в эфире радио «Балтик Плюс».
«У нас уголь на следующий год вырос практически в полтора раза относительно прошлого, мазут вообще в два раза подорожал, даже больше. Мы на это повлиять никак не можем. Что касается тарифа — он, конечно, не напрямую привязан к этим колебаниям».
По словам главы предприятия, насколько повысится тариф, станет известно к концу ноября: «С января он повышаться не будет. Будет, наверное, повышаться с июля на какой-то процент. На какой — должна утвердить служба (по тарифам — ред.)». Сдержать цены помогут региональные субсидии.
«Население платит не все абсолютно деньги, которые нам нужны, не всю нашу выручку. <…> Тариф ограничивается <…>, а вот та разница, которая будет недополучена — её выплачивает правительство Калининградской области», — добавил глава «Калининградтеплосети».