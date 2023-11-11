00:04 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 11 ноября
Этот день является 315-м в григорианском календаре, до Нового года остается 50 дней.
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Знаете ли вы, что 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга? Так что не забудьте порадовать себя желанной покупкой. О том, чем еще ознаменовано 11 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 11 ноября
В 1572 году датский астроном Тихо Браге обнаружил вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.
В 1843 году в Дании была опубликована сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».
В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению показали прогноз погоды.
В этот день также в России отмечают профессиональный праздник экономиста, в Анголе и Польше — День независимости, в Китае — День холостяков. Кроме того, 11 ноября является Международным днем энергосбережения.
11 ноября года мир отмечает годовщину окончания Первой мировой войны.
Кто родился 11 ноября
Писатель Федор Достоевский (1821−1881).
Актер Ефим Березин (Штепсель) (1919−2004).
Писатель Курт Воннегут (1922−2007).
Певец Вилли Токарев (1934−2019).
Актер Стэнли Туччи (1960).
Актриса Деми Мур (1962).
Актер Леонардо Ди Каприо (1974).
11 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни, святого Мартина, преподобного Аврамия, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и мученицы Феониллы.
Именины
В этот день именины у Алексея, Андрея, Василия, Виктора, Евгения, Кирилла, Ивана, Кузьмы, Леонида, Наума, Павла, Николая, Тимофея, Филиппа, а также у Марии, Анны и Анастасии.
11 ноября в народном календаре
Этот день связан с двумя святыми: Анастасией Римляныней и Аврамием Ростовским.
На Руси святую Анастасию считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров.
С этого дня люди в северных районах начинали стричь овец, а в южных — заканчивали. Овечью шерсть пряли, из ниток вязали носочки и варежки или, например, делали ткани для зимней одежды.