05:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Мариинске скоропостижно скончался 52-летний чиновник
Коллеги называют его человеком с неисчерпанным потенциалом и полным сил.
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Администрация Мариинского округа сообщает, что накануне ушел из жизни Сергей Галынский. Он был председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. «Сергей Юрьевич был в расцвете лет, с неисчерпанным потенциалом, будучи ещё полным сил, планов и замыслов, профессиональный путь которого обещал много интересного впереди», — пишут сотрудники администрации. Также они выразили соболезнования родственникам, близким и коллективу. О причинах смерти не сообщается.
Судя по странице умершего в соцсетях, он был патриотом — большинство его записей были о героях и ходе СВО.