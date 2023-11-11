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05:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Мариинске скоропостижно скончался 52-летний чиновник

Коллеги называют его человеком с неисчерпанным потенциалом и полным сил.

Администрация Мариинского округа сообщает, что накануне ушел из жизни Сергей Галынский. Он был председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. «Сергей Юрьевич был в расцвете лет, с неисчерпанным потенциалом, будучи ещё полным сил, планов и замыслов, профессиональный путь которого обещал много интересного впереди», — пишут сотрудники администрации. Также они выразили соболезнования родственникам, близким и коллективу. О причинах смерти не сообщается.

Судя по странице умершего в соцсетях, он был патриотом — большинство его записей были о героях и ходе СВО.

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